Фитнес и здоровье
12:45, 20 ноября 2023
1 мин.

Как терять полкилограмма в неделю без тренировок

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог журнала Garage Gym Reviews, рассказала, как можно похудеть на полкилограмма всего за неделю без изнурительных физических упражнений.

Shutterstock

Shutterstock

Следите за тем, что едите. Полезно вести дневник питания или записывать всё в специальном мобильном приложении. Это поможет вам потреблять определённое количество калорий и отслеживать свои привычки в еде.

Определите в своём рационе высококалорийные продукты. Постарайтесь исключить из своей диеты высококалорийную пищу, которая не имеет питательной ценности. Например, чипсы, газировку.

Не перекусывайте. Вместо этого тщательно выбирайте блюда для основных приёмов пищи. А если вам всё-таки захочется чем-то перекусить, то возьмите овощи, фрукты или орехи.

Shutterstock

Shutterstock

Ешьте больше некрахмалистых овощей. Это листовая зелень, спаржа, артишоки. В них мало калорий, зато много клетчатки и питательных веществ.

Хорошо спите. По данным Национального института здоровья, недостаток сна может привести к увеличению веса. Объясняется это тем, что в этом случае нарушается обмен веществ и усиливается тяга к вредной пище.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2148702
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.