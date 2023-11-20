Как терять полкилограмма в неделю без тренировок

Следите за тем, что едите. Полезно вести дневник питания или записывать всё в специальном мобильном приложении. Это поможет вам потреблять определённое количество калорий и отслеживать свои привычки в еде.

Определите в своём рационе высококалорийные продукты. Постарайтесь исключить из своей диеты высококалорийную пищу, которая не имеет питательной ценности. Например, чипсы, газировку.

Не перекусывайте. Вместо этого тщательно выбирайте блюда для основных приёмов пищи. А если вам всё-таки захочется чем-то перекусить, то возьмите овощи, фрукты или орехи.