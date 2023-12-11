Как волонтёрство улучшает наше здоровье: три способа

Приобретение ценных навыков, наличие цели. У пожилых добровольцев наблюдается повышение самооценки, удовлетворённости жизнью.

Завязывание новых отношений и развитие уже существующих. Один из лучших способов завести друзей - делать что-то вместе с другими людьми. Круг общения у человека после выхода на пенсию может сузиться, поэтому ему так важно создавать и расширять социальные связи.

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