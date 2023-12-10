Какие гирлянды вредят сну
Уже сейчас многие начинают украшать дома к Новому году и Рождеству. Один из важных атрибутов этого праздника - гирлянды. Однако доктор Кэтрин Холл, психолог по вопросам сна в Happy Beds, предупредила, что эти светящиеся огоньки могут нарушить сон.
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По словам доктора Холл, воздействие интенсивного, яркого или мигающего света перед сном приводит к нарушению гигиены сна. Эти огоньки посылают сигнал в мозг, из-за которого ухудшается выработка мелатонина, гормона сна.
Вот какие светящиеся гирлянды лучше не включать перед отходом ко сну.
С синими огнями. Синий свет в вечернее время подавляет выработку мелатонина. Часто он встречается также в светодиодных светильниках, экранах смартфонов.
С разноцветными огнями. Данные гирлянды излучают такой спектр цветов, который может нарушить производство мелатонина. Это напоминает мини-световое шоу перед сном и будет мешать спокойно спать.
С мигающими огнями. Такие огоньки усиливают зрительную стимуляцию. В результате вам тяжело будет заснуть ночью.
Но если вы не хотите отказываться от светящихся гирлянд, то есть несколько решений проблем со сном. Во-первых, вы можете выключить синий, разноцветный или мигающий свет за два часа до сна. Второй вариант - это покупка гирлянд более тёплых оттенков. Например, красного или тёплого белого. Многие исследования доказывают, что красный свет улучшает качество сна, помогает быстрее заснуть.
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