Какие гирлянды вредят сну

По словам доктора Холл, воздействие интенсивного, яркого или мигающего света перед сном приводит к нарушению гигиены сна. Эти огоньки посылают сигнал в мозг, из-за которого ухудшается выработка мелатонина, гормона сна.

Вот какие светящиеся гирлянды лучше не включать перед отходом ко сну.

С синими огнями. Синий свет в вечернее время подавляет выработку мелатонина. Часто он встречается также в светодиодных светильниках, экранах смартфонов.

С разноцветными огнями. Данные гирлянды излучают такой спектр цветов, который может нарушить производство мелатонина. Это напоминает мини-световое шоу перед сном и будет мешать спокойно спать.

С мигающими огнями. Такие огоньки усиливают зрительную стимуляцию. В результате вам тяжело будет заснуть ночью.