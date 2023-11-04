Какие орехи полезны для сердца и здорового сна

Эксперт отметила, что речь идёт о миндале, который является суперпродуктом. В этих орехах содержатся антиоксиданты и жиры, нейтрализующие «плохой» холестерин. Также миндаль снимает воспаление и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней.

В нём также высокий уровень магния, способствующего хорошему сну.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _