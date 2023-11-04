Фитнес и здоровье
23:15, 04 ноября 2023
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Какие орехи полезны для сердца и здорового сна

Диетолог Крутика Нанавати рассказала об орехах, которые могут использоваться в качестве перекуса и полезны для здоровья сердца и глубокого сна.

Nacho Fernández / Unsplash

Nacho Fernández / Unsplash

Эксперт отметила, что речь идёт о миндале, который является суперпродуктом. В этих орехах содержатся антиоксиданты и жиры, нейтрализующие «плохой» холестерин. Также миндаль снимает воспаление и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых болезней.

В нём также высокий уровень магния, способствующего хорошему сну.

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