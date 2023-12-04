Фитнес и здоровье
11:15, 04 декабря 2023
1 мин.

Какие овощи нельзя ни в коем случае замораживать

Диетолог рассказал, какие продукты лучше после покупки держать в морозилке, а какие туда класть не стоит.

Bob's Market and Greenhouses

Bob's Market and Greenhouses

Некоторые овощи в морозильной камере оставлять не рекомендуется. Это связано с тем, что заморозка разрушает структуру овощей. В результате продукты становятся водянистыми, у них теряется вкус, структура. Помимо этого, у некоторых овощей при заморозке теряются минеральные вещества, витамины группы В, витамин С. Нельзя хранить в морозилке сельдерей, огурцы, салат-латук, редис, репу, помидоры, картошку.

Starmaid Products

Starmaid Products

В то же время замораживать необходимо следующие овощи. Среди них - брокколи, кукуруза, шпинат, паприка, зелёная фасоль, цветная капуста, спаржа, тыква, корень лопуха, бобы эдамаме, зелёный горошек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=record::f5c761d0-3ab9-4b22-8178-27ac23e557df
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.