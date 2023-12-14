Фитнес и здоровье
06:45, 14 декабря 2023
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Какие полезные для здоровья продукты нужно есть каждый день

Чтобы быть здоровым, нужно придерживаться правильного питания. Но что это на самом деле означает?

Nature Made

Nature Made

Вообще, не существует «плохих» и «хороших» фруктов, овощей, семян и орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов. Все они приносят пользу организму. Но вот какие продукты питания вы точно можете добавить в свой ежедневный рацион.

Ivan Gener

Ivan Gener

Из фруктов это бананы, цитрусовые, манго, киви, дыни, яблоки, ягоды, из овощей - перец, морковь, листовая зелень (капуста, руккола и листовая капуста и пр.), грибы, сладкий картофель, кабачки. Среди бобовых для «здорового» питания подойдут фасоль, чечевица, хумус, сушёный горох, среди цельнозерновых - дикий рис, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, киноа, пшено, амарант, булгур, среди орехов и семян - фисташки, миндаль, кешью, грецкие орехи, семена чиа, льняное семя, конопля, подсолнечник, семена тыквы.

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