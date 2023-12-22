Какие проблемы со здоровьем вызывают головокружение

Изнурительные эпизоды головокружения, мешающие выполнять повседневные задачи, могут быть связаны с болезнью Меньера. Обычно эти эпизоды сопровождаются тошнотой и рвотой, заложенностью в ушах, снижением слуха.

Воспаление нерва внутреннего уха, то есть вестибулярный неврит, — ещё одно заболевание, которое может вызвать головокружение. Оно часто является последствием вирусной инфекции.

Если головокружение не вызвано ни одним из уже перечисленных состояний и длится от нескольких минут до нескольких дней, снова и снова повторяясь, то оно, скорее всего, связано с вестибулярной мигренью.

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