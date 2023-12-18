Какие продукты можно есть при похмелье

Доктор Дебора Ли из Интернет-аптеки Dr Fox на основе имеющихся научных данных порекомендовала при похмелье есть продукты, содержащие два вещества. Это цинк и никотиновая кислота. Оба этих соединения нужны для расщепления ацетальдегида — основного метаболита алкоголя.

Цинк. Он помогает также уменьшить воспаление в организме, вызванное алкоголем. Доктор Ли посоветовала для этого употреблять устрицы, мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые, орехи, крупы, молочные продукты и яйца.