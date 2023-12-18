Какие продукты можно есть при похмелье
Алкоголь — токсичное химическое вещество, которое также вызывает обезвоживание. Если переборщить со спиртным, то на следующий день вы будете чувствовать себя ужасно. Вот какая еда поможет облегчить это состояние.
The Pourhouse
Доктор Дебора Ли из Интернет-аптеки Dr Fox на основе имеющихся научных данных порекомендовала при похмелье есть продукты, содержащие два вещества. Это цинк и никотиновая кислота. Оба этих соединения нужны для расщепления ацетальдегида — основного метаболита алкоголя.
Цинк. Он помогает также уменьшить воспаление в организме, вызванное алкоголем. Доктор Ли посоветовала для этого употреблять устрицы, мясо, птицу, морепродукты, цельнозерновые, орехи, крупы, молочные продукты и яйца.
Никотиновая кислота. Исследования показывают, что люди, у которых более высокий уровень этого вещества, обычно имеют менее тяжёлые симптомы похмелья. Для этого наполните свой холодильник мясом, рыбой, птицей, цельнозерновыми продуктами, авокадо, грибами и картофелем.
Здоровый завтрак. Алкоголь снижает уровень глюкозы в крови, поэтому правильный завтрак может помочь уменьшить симптомы похмелья. Хорошими вариантами будут: овсянка, цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом.
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