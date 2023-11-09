Какие у вакцин могут быть побочные эффекты

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, у большинства людей после прививки серьёзных побочных эффектов не бывает. Тип и частота побочных эффектов при этом могут варьироваться в зависимости от типа вакцины, возраста человека и общего состояния его здоровья.

К наиболее частым побочным эффектам вакцин относят: болезненность, покраснение или припухлость в месте укола, лёгкую лихорадку, озноб, усталость либо лёгкие боли в теле и мыщцах, головную боль, тошноту либо лёгкое расстройство желудка. Обморок тоже встречается, но реже.