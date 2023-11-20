Какие виды сахара полезны, а какие только навредят здоровью
Научно доказано, что употребление слишком большого количества сахара может нанести вред здоровью. Подобная диета связана с повышенным риском возникновения гипертонии, увеличения показателей холестерина в крови, воспаления, развития резистентности к инсулину, ожирения, диабета 2 типа, неалкогольной жировой болезни печени, болезней сердца.
Shutterstock
Не каждый вид сахара вреден для здоровья. К примеру, существуют продукты с натуральными сахарами. К примеру, это фруктоза в бананах или ягодах, лактоза в стакане обезжиренного молока. Также эти продукты содержат обычно мало калорий, много воды и различных минералов. После употребления такой пищи за счёт наличия в ней клетчатки вы не получите такого же скачка уровня сахара в крови, как после пончика.
Гораздо большего беспокойства требуют добавленные сахара, которые входят в состав пончиков, газированных напитков. В целом добавленный сахар - это любой вид сахара, который специально добавляется в пищу. Среди таких сахаров - кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мёд или агава. Организм их переваривает быстрее, поэтому они приводят к скачкам уровня сахара в крови. Исследования показывают, что постоянно высокий уровень сахара в крови со временем приводит к болезням сердца, диабету 2 типа, ожирению.
Для того чтобы избежать всех этих рисков для здоровья, «Руководство по питанию для американцев на 2020-2025 годы» рекомендует в день из добавленного сахара получать менее 10% ежедневных калорий. Женщинам специалисты советуют потреблять не более 6 чайных ложек добавленного сахара в день (25 г, или примерно 100 ккал), мужчинам - не более 9 чайных ложек (36 г, или около 150 ккал).
При этом важно знать, что сахар имеет более 60 наименований в списке ингредиентов продукта. Например, он может указываться как коричневый сахар, подсластитель кукурузный, кукурузный сироп, рисовый сироп, декстроза, мальтоза, ячменный солод, подсластитель фруктоза, концентраты фруктовых соков, глюкоза и др.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.