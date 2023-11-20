Какие виды сахара полезны, а какие только навредят здоровью

Не каждый вид сахара вреден для здоровья. К примеру, существуют продукты с натуральными сахарами. К примеру, это фруктоза в бананах или ягодах, лактоза в стакане обезжиренного молока. Также эти продукты содержат обычно мало калорий, много воды и различных минералов. После употребления такой пищи за счёт наличия в ней клетчатки вы не получите такого же скачка уровня сахара в крови, как после пончика.

Гораздо большего беспокойства требуют добавленные сахара, которые входят в состав пончиков, газированных напитков. В целом добавленный сахар - это любой вид сахара, который специально добавляется в пищу. Среди таких сахаров - кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мёд или агава. Организм их переваривает быстрее, поэтому они приводят к скачкам уровня сахара в крови. Исследования показывают, что постоянно высокий уровень сахара в крови со временем приводит к болезням сердца, диабету 2 типа, ожирению.