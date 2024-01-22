Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 09:00
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Какие яблоки полезнее: красные или зелёные

Яблоко на 85% состоит из воды и в среднем содержит 60 ккал. Это один из самых популярных и полезных для организмов фруктов. Считается, что если съедать по одному яблоку в день, то болезни не будут беспокоить вообще.
Cook'n

Cook'n

Красные и зелёные яблоки действительно отличаются друг от друга. Но лишь по вкусу. Обычно зелёные сорта кислее, тогда как красные - слаще. При этом обе разновидности яблок могут быть частью здоровой диеты. С точки зрения пользы для здоровья они равны. Выбор между ними нужно делать исходя из личных предпочтений.

szjeno09190

szjeno09190

Также считается, что если употреблять одно яблоко в день, то это принесёт множество преимуществ для здоровья. Среди них - нормализация уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, кровяного давления, уменьшение воспаления в организме, снижение вероятности развития астмы, болезней сердца, укрепление микробиома, сохранение ощущения сытости, содействие долголетию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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