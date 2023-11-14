Каким людям нельзя пить кофе

Специалист в области питания Симрун Чопра перечислил группы людей, которым лучше избегать кофе. Это те, у кого медленный метаболизм, тревожные люди, а также беременные.

У людей с замедленным обменом веществ из-за употребления кофе может нарушиться цикл сна.

Кроме того, каждым человеком кофе усваивается по-разному. У людей с медленным метаболизмом кофеин перерабатывается неэффективно. Поэтому они в течение девяти часов после чашки кофе ощущают нервозность, повышенную бдительность или беспокойство.