Какое лечение помогает при артрите, а какое нет

Но что же тогда облегчает боль при артрите рук? По словам автора исследования доктора Анны Дёссинг, это поральные нестероидные противовоспалительные препараты и пероральные глюкокортикоиды. А наиболее эффективными из них оказались глюкокортикоиды (стероиды).

Пероральные нестероидные противовоспалительные препараты улучшили функцию рук и силу захвата , а пероральные стероиды улучшили функцию рук и качество жизни людей.

Все полученные в рамках исследования результаты были опубликованы в журнале RMD Open.

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