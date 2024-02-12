Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 02:15
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Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный

Важную роль при снижении веса играет не только количество потребляемого белка, но и его тип. Вообще, получать белок можно из растительных продуктов (орехи, чечевица, бобы, цельнозерновые продукты) и из продуктов животного происхождения (яйца, курица, рыба и пр.). Но что всё-таки полезнее?
Cleveland Clinic Health Essentials

Cleveland Clinic Health Essentials

По словам экспертов, самым здоровым вариантом для похудения или контроля веса являются растительные продукты. Научные данные всё больше демонстрируют, что растительный белок так же эффективен, как и животный.

Белок улучшает метаболизм человека, а при более высоком потреблении может дать ощущение сытости на длительное время.

GETTY IMAGES / FRESHSPLASH

GETTY IMAGES / FRESHSPLASH

Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.

В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.

Сбалансированная диета может включать как животные, так и растительные белки. Будет неплохо, если в рационе будет комбинация этих двух элементов. Однако лучше отдавать приоритет белкам растительного происхождения, а из животного белка подойдут более постные варианты типа рыбы, морепродуктов, курицы и индейки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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