Какой белок лучше для контроля веса: животный или растительный
Cleveland Clinic Health Essentials
По словам экспертов, самым здоровым вариантом для похудения или контроля веса являются растительные продукты. Научные данные всё больше демонстрируют, что растительный белок так же эффективен, как и животный.
Белок улучшает метаболизм человека, а при более высоком потреблении может дать ощущение сытости на длительное время.
Эксперты сходятся во мнении, что растительные варианты белка, как правило, полезнее для организма в целом. Во-первых, в них часто больше клетчатки, чем в животном белке. А когда речь идёт о снижении веса, важно получать и большое количество клетчатки.
В целом взрослым рекомендуется в сутки потреблять примерно 0,8 г белка на 1 кг массы тела.
Сбалансированная диета может включать как животные, так и растительные белки. Будет неплохо, если в рационе будет комбинация этих двух элементов. Однако лучше отдавать приоритет белкам растительного происхождения, а из животного белка подойдут более постные варианты типа рыбы, морепродуктов, курицы и индейки.
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