Какой вес вам нужно поднимать, чтобы похудеть
Многие при похудении сосредотачиваются на кардио и соблюдении диеты. Однако ускорить сжигание жира на самом деле могут и силовые тренировки.
Shutterstock
Силовые тренировки дают множество преимуществ для здоровья. Это увеличение силы, плотности костей, мышечной массы, ускорение обмена веществ, улучшение работы суставов. Кроме того, такие упражнения позволяют вашему телу сжигать калории даже после тренировки.
Определение подходящего веса для вашей программы силовых тренировок зависит от различных факторов. В том числе от уровня вашей физической подготовки, опыта, упражнений, которые вы делаете. Но есть одна общая рекомендация по этому поводу. Эксперты советуют выбирать вес, который позволяет выполнить от восьми до 15 повторений с правильной техникой. И это не должно быть слишком легко или слишком тяжело для вас.
Кроме того, для похудения эффективным является сочетание комплексных упражнений (приседания, становая тяга и жим лёжа) с умеренными и тяжёлыми весами.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.