Кардиолог назвал четыре лучших фрукта для снижения давления
Высокое кровяное давление может стать причиной возникновения более серьёзных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы и инсульты. И вот какие продукты в этом случае помогут.
BrianAJackson
Кардиолог доктор Дэвид Сабгир рассказал Eating Well о четырёх фруктах, которые снижают кровяное давление.
Бананы. Они содержат много калия, который полезен для сердца. Это вещество уменьшает воздействие натрия на организм, давление на стенки сосудов.
Авокадо. В 1/3 авокадо среднего размера содержится 250 мг калия. Кроме того, в этом фрукте есть пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые ещё больше улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ягоды. Черника, ежевика, малина помогают справиться с высоким кровяным давлением. Всё потому, что в их состав входят антиоксиданты, в том числе антоцианы.
Киви. Эти фрукты - хороший источник витамина С. Некоторые исследования показали, что ежедневное употребление киви снижает систолическое артериальное давление. Это может быть связано также с наличием в киви калия.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.