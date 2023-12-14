Кардиолог назвал четыре лучших фрукта для снижения давления

Кардиолог доктор Дэвид Сабгир рассказал Eating Well о четырёх фруктах, которые снижают кровяное давление.

Бананы. Они содержат много калия, который полезен для сердца. Это вещество уменьшает воздействие натрия на организм, давление на стенки сосудов.

Авокадо. В 1/3 авокадо среднего размера содержится 250 мг калия. Кроме того, в этом фрукте есть пищевые волокна и ненасыщенные жиры, которые ещё больше улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.