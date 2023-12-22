Кардиолог рассказал, в каких продуктах содержатся полезные для здоровья жиры
Доктор Режис Фернандес, кардиолог клиники Майо, отметил, что нужно избегать употребления жиров, которые повышают уровень холестерина и риск возникновения болезней сердца. Другими словами, насыщенных жиров.
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Насыщенные вредные жиры входят в состав кокосового, пальмового масла. И чем больше таких жиров вы будете потреблять, тем выше у вас будет уровень «плохого» холестерина в крови.
Среди ненасыщенных жиров есть два типа, которые считаются полезными. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные. Они повышают уровень «хорошего» холестерина.
Полезные жиры можно получить из оливкового масла, масла авокадо, соевого и растительного масла.
Обжаривайте пищу на оливковом масле вместо сливочного, при выпечке используйте масло канолы. Ешьте рыбу, которая богата жирными кислотами омега-3 (лосось), хотя бы два раза в неделю. Выбирайте птицу без кожи и нежирное мясо, также убирайте с мяса видимый жир. Употребляйте как можно меньше обработанных продуктов, содержащих насыщенные жиры. Вместо них ешьте целые овощи и фрукты.
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