Клюква оказалась полезна при болезни печени
Everyday Health
Результаты исследования, проведённого под руководством доктора Мерве Байрам, показали, что клюква положительно влияет на лечение метаболической дисфункции, которая возникает при жировой болезни печени. Также выяснилось, что плоды клюквы уменьшают количество жира в организме, массу тела, окружность талии.
Для проведения исследования всех участников разделили на пять групп. Первая каждый день потребляла 30 г сушёных плодов клюквы в виде порошка и придерживалась лечебной диеты, вторая соблюдала только диету и отказалась от синих, красных, фиолетовых фруктов и овощей. Люди из третьей группы ежедневно принимали 30 г сушёной клюквы и придерживались собственной привычной диеты, люди из четвёртой группы никак не меняли свой рацион, за исключением отказа от синих, красных, фиолетовых фруктов и овощей. А в пятой группе находились здоровые участники, у которых не было жировой болезни печени.
Оказалось, что употребление клюквы в любом случае снижает вес, уровень жира в организме и окружность талии. Особенно заметно это был у тех, кто соблюдал специальную диету. Также у тех, кто потреблял клюкву, значительно снизился уровень ожирения печени.
Такой положительный эффект ягод клюквы можно объяснить тем, что они содержат антиоксиданты антоцианы.
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