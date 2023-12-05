Когда нужно идти к врачу при заложенности носа

По словам Аббаса Канани, фармацевта Chemist Click, всё, что раздражает внутреннюю часть носа, может вызвать заложенность. Также раздражение приводит к цепной реакции воспаления, отёка и образования слизи. Из-за этого человеку становится сложнее вдыхать воздух через нос.

Заложенность носа характерна для гриппа или простуды. Обычно взрослые болеют простудой два-три раза в год, чаще всего - зимой.

Кроме того, нос может быть заложен из-за раздражения, вызванного аллергией на табачный дым, духи, пыль.