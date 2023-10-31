Когда полезнее для здоровья чистить зубы: до или после завтрака

Зубной налёт образует кислоты, способные разрушить зубную эмаль. Со временем это приведёт к кариесу. Кроме того, у вас может появиться неприятный запах изо рта.

Если же вы станете чистить только перед завтраком, то это приведёт к повышению их чувствительности.

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