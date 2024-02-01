Корейское блюдо кимчи помогло защититься от ожирения

Те из участников, кто съедал пять и более порций кимчи, весили больше, имели больший размер талии и с большей вероятностью страдали ожирением по сравнению с людьми которые употребляли менее одной порции в сутки. Однако после учёта других факторов выяснилось, что употребление по трёх порций кимчи в день было связано со снижением распространённости ожирения на 11% по сравнению с употреблением менее одной порции.

У мужчин три или больше ежедневных порций кимчи были связаны со снижением распространённости ожирения на 10% и абдоминального ожирения - на 10%. Это если сравнивать их с тем, кто ел меньше одной порции блюда в сутки.

Что касается женщин, то у них при употреблении двух-трёх порций кимчи в день распространённость ожирения снизилась на 8%. Если же они ели одну-две порции этого блюда в сутки, то распространённость абдоминального ожирения у них снижалась на 6%.

Употребление каккакдуги (кимчи из редьки дайкон) в количестве ниже среднего было связано со снижением распространённости ожирения примерно на 9% у представителей обоих полов. Если же мужчины в сутки потребляли 25 г, а женщины 11 г кимчи, то у них снижалась вероятность развития абдоминального ожирения на 8% и 11% соответственно по сравнению с тем, когда они не ели вообще это блюдо.

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