Корни растений оказались полезны для человеческих стволовых клеток

Это исследование посвящено фундаментальному биологическому вопросу: как клетки приобретают свою идентичность? Почему клетка мозга отличается от клетки кости? Растения предлагают уникальное окно в этот процесс, поскольку все их разнообразные типы клеток происходят из маленьких, неспециализированных стволовых клеток, расположенных у кончика корня.

Каждый раз, когда стволовая клетка делится, перед ней стоит критическое решение: либо создать две новые стволовые клетки, либо произвести одну новую клетку, предназначенную для другого пути. Это «асимметричное деление» имеет решающее значение для создания специализированных типов клеток, необходимых для сложных организмов. Но какие факторы влияют на этот выбор?

Используя метод микроскопии плоскостного освещения, исследователи наблюдали за ростом корня в течение нескольких дней, отслеживая активность ключевых белков, которые, как известно, влияют на деление клеток. Они обнаружили, что даже низкий уровень этих белков в начале процесса деления подталкивает клетку к специализации.

Хотя исследование посвящено растениям, его результаты перекликаются с биологией человека. Наши клетки имеют много общих с растениями фундаментальных механизмов, включая гены, регулирующие деление клеток. Нарушения в этих процессах могут приводить к образованию опухолей, что подчеркивает потенциальное влияние этого исследования на здоровье человека.

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