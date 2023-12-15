Фитнес и здоровье
00:00, 15 декабря 2023
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Курение уменьшает ваш мозг: необратимые повреждения нашли в новом исследовании

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили тревожные данные, свидетельствующие о том, что курение может значительно уменьшить размер мозга.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry Global Open Science, проанализировало данные более 40 000 участников Биобанка Великобритании, объединив результаты визуализации мозга с историей курения и информацией о генетических рисках 32 094 человек.

Результаты показали тесную взаимосвязь между ежедневным курением и уменьшением объема мозга, причем более интенсивное курение приводит к еще большему сокращению. Наиболее значительное влияние было отмечено на общий объем серого вещества, продемонстрировав четкую зависимость «доза-ответ» от количества ежедневно выкуриваемых пачек сигарет.

Удивительно, но исследование показало, что эти изменения в мозге необратимы и сохраняются даже у тех, кто бросил курить много лет назад.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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