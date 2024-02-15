Лекарство от запущенного артрита помогло еще и предотвратить его

Абатацепт, который в настоящее время используется для лечения симптомов РА, еженедельно в течение 12 месяцев назначался 110 участникам с ранними симптомами РА, такими как боль в суставах. По сравнению с контрольной группой, у них значительно снизилась скорость прогрессирования до полномасштабного РА: только 27 участников перешли в течение двух лет, по сравнению с 38 в группе плацебо.

Профессор Эндрю Коуп, ведущий исследователь из Королевского колледжа Лондона, выразил оптимизм по поводу полученных результатов: «Это первый случай, когда терапия уже сформировавшегося РА оказалась эффективной и для предотвращения его начала. Это дает надежду людям, находящимся в группе риска, и может значительно облегчить физическое и экономическое бремя этого заболевания».

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