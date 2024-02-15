Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 06:00
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Лекарство от запущенного артрита помогло еще и предотвратить его

Существующий препарат, используемый для лечения запущенного ревматоидного артрита (РА), показал замечательные перспективы в предотвращении этого заболевания. Клиническое испытание фазы 2b, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что абатацепт, продаваемый под торговой маркой Orencia, на 92,8% эффективен в остановке развития РА у участников из группы риска после одного года лечения.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Абатацепт, который в настоящее время используется для лечения симптомов РА, еженедельно в течение 12 месяцев назначался 110 участникам с ранними симптомами РА, такими как боль в суставах. По сравнению с контрольной группой, у них значительно снизилась скорость прогрессирования до полномасштабного РА: только 27 участников перешли в течение двух лет, по сравнению с 38 в группе плацебо.

Профессор Эндрю Коуп, ведущий исследователь из Королевского колледжа Лондона, выразил оптимизм по поводу полученных результатов: «Это первый случай, когда терапия уже сформировавшегося РА оказалась эффективной и для предотвращения его начала. Это дает надежду людям, находящимся в группе риска, и может значительно облегчить физическое и экономическое бремя этого заболевания».

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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