Лишнее внимание на стрессе вредит вашему здоровью: исследование

Ваше восприятие стресса имеет значение. Восприятие стрессовых ситуаций как вызовов, а не как угроз, связано с улучшением психического и физического здоровья. Исследователи опросили 395 спортсменов на предмет их оценки стресса и общего самочувствия. Они считают, что полученные результаты применимы и к неспортсменам.

Это исследование — первое в своем роде, посвященное изучению связи между оценкой стресса и здоровьем. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эффективно научить людей переосмысливать восприятие стресса, считают ученые.

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