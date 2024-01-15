Фитнес и здоровье
23:15, 15 января 2024
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Медики объяснили, нужно ли нам на самом деле очищать печень

Появляется всё больше продуктов, которые предназначены якобы для очищения печени. Однако, по словам доктора медицинских наук Синди Синг Лоу, они могут быть потенциально опасными для здоровья из-за возможного наличия в их составе определённых ингредиентов. Также подобные средства могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами.
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На самом деле печень человека естественным образом самостоятельно очищается. Одна из её функций - это метаболизм лекарств и детоксикация веществ в крови. Поэтому дополнительного очищения этот орган не требует, говорит Синди Синг Лоу, доктор медицинских наук, гепатолог из больницы Нортвелл Ленокс Хилл.

Вместо этого лучше сосредоточиться не на очищении печени, а на том, чтобы она работала правильно.

IGPHOTOGRAPHY

IGPHOTOGRAPHY

Как же избежать развития болезней печени? Прежде всего, нужно знать о факторах риска возникновения этих заболеваний. Это чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, диабет 2 типа, наличие татуировок или пирсинга, семейный анамнез заболеваний печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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