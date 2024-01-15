Медики объяснили, нужно ли нам на самом деле очищать печень

На самом деле печень человека естественным образом самостоятельно очищается. Одна из её функций - это метаболизм лекарств и детоксикация веществ в крови. Поэтому дополнительного очищения этот орган не требует, говорит Синди Синг Лоу, доктор медицинских наук, гепатолог из больницы Нортвелл Ленокс Хилл.

Вместо этого лучше сосредоточиться не на очищении печени, а на том, чтобы она работала правильно.