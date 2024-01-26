Медики рассказали, почему при простуде или лихорадке нельзя голодать

Доктор Педро Пьедра, профессор молекулярной вирусологии, микробиологии и педиатрии в Медицинском колледже Бэйлора, сказал, что сезонные вирусы распространяются зимой быстро из-за того, что люди больше времени проводят в помещении рядом с другими людьми. Помимо этого, из-за низких температур вирусы дольше задерживаются на различных поверхностях. Определённую роль в распространении вирусов играет и влажность.

При лечении любой болезни важно хорошо есть, говорит врач. Лихорадка, как и избыточное производство слизи, - один из защитных механизмов организма. Эти механизмы требуют энергии, которую можно получить благодаря соблюдению хорошо сбалансированной диеты.