Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 10:30
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Медики рассказали, почему при простуде или лихорадке нельзя голодать

Вирусы, вызывающие ковид, грипп, простуду, активно распространяются в зимнее время. Эксперт из Медицинского колледжа Бэйлора объяснил, как правильно бороться с ними и почему важно при этом есть.
Unsplash/CC0 Public Domain

Unsplash/CC0 Public Domain

Доктор Педро Пьедра, профессор молекулярной вирусологии, микробиологии и педиатрии в Медицинском колледже Бэйлора, сказал, что сезонные вирусы распространяются зимой быстро из-за того, что люди больше времени проводят в помещении рядом с другими людьми. Помимо этого, из-за низких температур вирусы дольше задерживаются на различных поверхностях. Определённую роль в распространении вирусов играет и влажность.

При лечении любой болезни важно хорошо есть, говорит врач. Лихорадка, как и избыточное производство слизи, - один из защитных механизмов организма. Эти механизмы требуют энергии, которую можно получить благодаря соблюдению хорошо сбалансированной диеты.

Amory Urgent Care

Amory Urgent Care

Особенно полезны для больных такие блюда, как супы. Из-за болезни аппетит может ухудшиться, но всё равно важно придерживаться всех пищевых привычек даже в этот период.

Помогает организму справиться с вирусом и хорошая гидратация. Часто люди, например, пьют тёплый чай для избавления от боли в горле. Также это избавляет от обезвоживания.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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