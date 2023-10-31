Много сидите перед компьютером? Вот как не перенапрягать при этом глаза

Врач порекомендовал при работе перед экраном следовать правилу «20-20-20». Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и сосредотачивайтесь на объекте, который находится на расстоянии 20 футов (6,1 м). Также при сухости глаз пользуйтесь препаратами искусственной слезы.

Из-за длительного напряжения глаз также может возникнуть головная боль. Очки, которые слишком плотно сидят на висках, тоже могут привести к головной боли.

Ваши глаза могут напрягаться и в том случае, если вы сидите в тёмной комнате перед ярким экраном. Следите, чтобы освещение в комнате и на экране компьютера было одинаковым.

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