Много сидите перед компьютером? Вот как не перенапрягать при этом глаза
Миллионы людей ежедневно проводят много времени перед экранами смартфона, ноутбука или планшета, напрягая при этом глаза. Врач из из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне дал несколько советов по поводу того, как снять напряжение глаз и избавиться от головных болей.
Medical Xpress
Доктор Масих Ахмед, доцент офтальмологии из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, отметил, что люди часто длительное время сосредотачиваются на каком-то одном объекте, особенно на таком, который находится близко (на экране телефона или компьютера), и не дают глазам отдыха. Из-за этого глаза могут напрягаться.
Также напряжение глаз может быть вызвано их сухостью. Объясняется это тем, что человек в таком случае моргает не так часто, как нужно.
Врач порекомендовал при работе перед экраном следовать правилу «20-20-20». Каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и сосредотачивайтесь на объекте, который находится на расстоянии 20 футов (6,1 м). Также при сухости глаз пользуйтесь препаратами искусственной слезы.
Из-за длительного напряжения глаз также может возникнуть головная боль. Очки, которые слишком плотно сидят на висках, тоже могут привести к головной боли.
Ваши глаза могут напрягаться и в том случае, если вы сидите в тёмной комнате перед ярким экраном. Следите, чтобы освещение в комнате и на экране компьютера было одинаковым.
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