Можем ли мы контролировать состояние нашего головного мозга
Сегодня известно, что существует несколько состояний человеческого мозга. Однако информации пока слишком мало, чтобы дать нам полную картину его работы.
National Cancer Institute
Изучать активность мозга можно несколькими способами. Один из них — МРТ (магнитно-резонансная томография). Благодаря функциональной МРТ специалисты связывают активность мозга с определёнными функциями или поведением в режиме реального времени.
Также можно измерить электрическую активность с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии). Этот метод позволяет точно измерить время возникновения мозговых волн, но вот определить, в каких областях эти волны образуются, так же точно невозможно.
Наконец, есть возможность измерить реакцию мозга на магнитную стимуляцию.
Всё наше поведение основывается на активности нейронов мозга (нервных клеток мозга). Существуют так называемые состояния мозга, то есть «повторяющиеся модели активности, распределённые по мозгу и возникающие в результате физиологических или когнитивных процессов». Эти состояния связаны с поведением человека.
Чаще всего изучаются такие состояния мозга людей и грызунов, как отдых и возбуждение. На них влияют факторы окружающей среды.
Работу с тем или иным состоянием мозга можно выразить в терминах типа альфа, дельта и т. д. Относится всё это к мозговым волнам, которые возникают в результате измерения активности мозга с помощью ЭЭГ. Частота гамма связана с состояниями или задачами, требующими концентрации и сосредоточения, бета — с более высокой тревожностью и более активными состояниями, альфа — с расслабленным и пассивным вниманием, тета — с глубоким расслаблением и внутренней концентрацией, дельта — с глубоким сном.
А можем ли мы как-то влиять на состояния нашего мозга? На данный момент было бы слишком наивно полагать, что это реально. Всё дело в том, что сейчас механизмы, связанные с состояниями мозга, всё ещё трудно разгадать. Тем не менее сейчас есть методы лечения, которые основаны на работе мозга. Например, сенсорные воздействия, терапия нейробиоуправления и пр.
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