Йиян Хе, руководитель исследования, сообщил, что пожилые люди с проблемами слуха могут сбрасывать килограммы и соответственно терять жир. Используя данные общегеномных ассоциативных исследований (GWAS) из таких репозиториев, как UK Biobank, FinnGen и консорциум Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT), исследование было сосредоточено на участниках со средним возрастом от 52 до 63 лет. Оно выявило примечательную связь: возрастное нарушение слуха может привести к снижению ИМТ и снижению процента жира в организме у взрослого населения европейского происхождения.

Это и предполагает уникальную взаимосвязь, при которой возрастное нарушение слуха может влиять на массу тела и количество жира

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