Мужское бесплодие встречается чаще, чем вы думаете. Вот пять способов избежать этого
Недавно учёные выяснили, что мужчины с бесплодием независимо от его причины имеют больше симптомов депрессии, тревоги и общего психологического расстройства, худшее качество некоторых областей жизни, более низкую самооценку по сравнению с фертильными мужчинами. Также исследования демонстрируют, что во всём мире количество сперматозоидов снижается, а на мужскую фертильность влияют образ жизни, факторы окружающей среды.
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Вот пять вещей, которые мужчинам нужно сделать, чтобы повысить фертильность.
Старайтесь поддерживать здоровый вес. Ожирение приводит к гормональным изменениям, которые отрицательно влияют на сперму. Это снижает вероятность как спонтанного зачатия, так и ЭКО. Но это воздействие обратимо. Имеются убедительные доказательства того, что здоровая диета, содержащая много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, нежирных молочных продуктов и морепродуктов, а также небольшое количество красного и обработанного мяса, сладостей и подслащённых напитков, связана с лучшим качеством спермы.
Избегайте лёгких наркотиков. Кокаин, бензодиазепины, героин, метамфетамин, оксикодон и экстази отрицательно влияют на репродуктивные функции мужчин, в том числе сексуальное влечение, выработку тестостерона, выработку, качество спермы. Некоторые научные данные также показывают, что частое употребление марихуаны может снизить качество спермы и является фактором риска рака яичка.
Держитесь подальше от анаболических стероидов. Некоторые их принимают для улучшения внешнего вида и физической формы. Но они влияют на работу яичек, в том числе за счёт уменьшения размера яичек, уменьшения или прекращения выработки спермы, приводят к импотенции, бесплодию.
Бросьте курить и вейпить. Есть доказательства, что эти привычки вредят репродуктивному здоровью мужчин.
Уменьшите воздействие на организм химических веществ из окружающей среды. Эти вещества могут снизить качество спермы и вызвать проблемы с фертильностью, так как они имитируют мужские половые гормоны или блокируют их выработку. Полностью избежать влияния этих химикатов нельзя, но вы всё равно можете сделать несколько вещей: мойте фрукты и овощи, меньше ешьте обработанные, консервированные или расфасованные продукты, пейте из стеклянных или жёстких пластиковых бутылок, а не из мягких, разогревайте пищу в фарфоровой или стеклянной миске, покрытой бумажным полотенцем или тарелкой (вместо пластиковых контейнеров на вынос или контейнеров, покрытых пищевой пленкой).
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