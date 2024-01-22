Напиток салеп оказался полезен при повышенном холестерине
TravelAtelier
В салепе много килокалорий и углеводов. Одна чашка напитка даже с полуобезжиренным молоком содержит 100 ккал. Если вы готовите его дома, то лучше к нему сахар не добавлять вообще. Так напиток получится более полезным.
Вещество «глюкоманнан» в турецком напитке даёт ощущение сытости, продлевает время опорожнения желудка, нормализует уровень сахара в крови. Помимо этого, благодаря этому соединению уровень холестерина приходит в норму.
Салеп защищает от образования газов в животе, вздутия живота. Также он предотвращает запоры и очищает кишечник.
Наконец, в состав салепа входит витамин А, известный пользой для глаз.
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