Насколько полезно для организма человека принятие ледяных ванн на самом деле
Считается, что ледяные ванны помогают уменьшить боль, особенно после тренировки. Однако, по словам Руй Ли, доцента клинического профессора и директора программы физических упражнений в Северо-Восточном университете, пребывание в ледяной воде не может исцелить организм в отрыве от других важных факторов.
Unsplash
Ледяные ванны и правда облегчают воспаление, особенно после тренировки. Но всё же людям нужно практиковать всё это с осторожностью.
Как отмечает Руй Ли из Северо-Восточного университета, пребывание в ледяной ванне не должно заменять другие эффективные методы восстановления. Эту практику нужно сочетать с достаточным количеством сна, правильным питанием и растяжкой после тренировки. Тогда организм действительно будет восстанавливаться.
Существуют и определённые ограничения продолжительности нахождения людей в ледяных ваннах. Ли рекомендует проводить в ледяной воде не более 10-15 минут. Некоторые исследования также показывают, что после выхода из такой ванны кровоток по всему телу увеличивается, что приводит к лучшему восстановлению мышц. Вместе с тем в организме выделяются гормоны стресса, из-за чего повышается частота сердечных сокращений, частота дыхания. Это может быть опасно для тех, кто страдает лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У этих людей может быть слишком сильное сердцебиение или очень медленный кровоток.
Если кто-то с болезнями лёгких или сердца хочет попробовать ледяные ванны, то ему нужно начинать с 5-минутных медленных погружений при более высокой температуре воды: от 10 до 15 градусов Цельсия.
Полезнее всего ледяные ванны будут в качестве формы восстановления после тренировки. Погружение в холодную воду может воздействовать на пораженные участки мышц и предотвратить таким образом отсроченную болезненность мышц (которая возникает спустя сутки после тренировки).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.