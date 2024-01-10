Насколько важна сила воли при снижении веса
Некоторые люди считают, что для изменения образа жизни нужна большая сила воли. Однако полагаться только на это качество всё же нельзя.
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Доктор Дональд Хенсруд, врач клиники Майо, специализирующийся на питании, предложил стратегии, которые действительно помогают сбросить вес.
Что же такое «сила воли»? По словам врача, это способность человека контролировать свои действия, эмоции и побуждения. Но когда дело доходит до того, чтобы отказаться от чипсов или увеличить темп ходьбы, то это легче сказать, чем осуществить. Доктор Хенсруд часто слышит от пациентов, что у них силы воли, чтобы держать под контролем собственный вес.
По мнению специалиста, сила воли есть у каждого. И вообще при похудении дело больше не в ней, а в других факторах, которые заставляют человека есть больше и меньше заниматься спортом.
Успех в снижении веса связан с умением разрабатывать стратегии для решения проблем. Эти стратегии должны быть практичными, реалистичными и достаточно приятными. Тогда они будут устойчивыми.
В долгосрочной перспективе сила воли обычно оказывается неэффективной. Способом решения этой проблемы может стать разработка стратегий употребления здоровой, низкокалорийной и богатой питательными веществами пищи.
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