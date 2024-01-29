Научно доказано: чистка языка избавляет от неприятного запаха изо рта

В целом неприятный запах изо рта (который не связан с едой) может быть тяжело устранить. Зависит это от особенностей бактерий во рту человека. Некоторые люди от природы склонны питать более «вонючие» виды бактерий. Единственное решение в этом случае — поддержание хорошей гигиены полости рта. Она включает чистку зубов щёткой, зубной нитью и, возможно, чистку языка.

Одно из исследований также показывает, что для тех, у кого заметный неприятный запах изо рта, выходом может быть сочетание сочетание чистки языка с антибактериальным спреем. Это позволит уменьшить количество бактерий на языке и неприятный запах изо рта в течение на хотя бы шесть часов.

Также в научных работах говорится, что удаление бактериального налёта с языка будет, вероятно, безопасным решением. Хотя новых исследований, связанных с чисткой языка, сейчас не так много.

Что касается выбора между скребком и щёткой, то в ходе одного из исследований разницы между ними в эффективности учёные не обнаружили. Но, возможно, скребок покажется вам всё-таки удобнее.

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