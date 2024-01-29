Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 18:45
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Научно доказано: чистка языка избавляет от неприятного запаха изо рта

Для чистки языка обычно пользуются скребком. Считается, что этот инструмент помогает уменьшить количество бактерий на языке, которые могут вызвать неприятный запах изо рта. Но не проще ли взять для чистки зубную щётку?
St. Lawrence Dentistry

St. Lawrence Dentistry

По словам Зои Брукс, доцента кафедры стоматологического образования и исследований в Плимутском университете, плохая гигиена полости рта и накопление налёта или образование плёнки на языке могут уменьшить разнообразие бактерий и привести к доминированию таких, которых растут без кислорода. В здоровой полости рта содержится около 700 различных видов бактерий.

Однако в Великобритании не существует чётких стоматологических рекомендаций по чистке языка. Возможно, для их создания понадобится провести ещё дополнительные исследования.

Getty

Getty

В целом неприятный запах изо рта (который не связан с едой) может быть тяжело устранить. Зависит это от особенностей бактерий во рту человека. Некоторые люди от природы склонны питать более «вонючие» виды бактерий. Единственное решение в этом случае — поддержание хорошей гигиены полости рта. Она включает чистку зубов щёткой, зубной нитью и, возможно, чистку языка.

Одно из исследований также показывает, что для тех, у кого заметный неприятный запах изо рта, выходом может быть сочетание сочетание чистки языка с антибактериальным спреем. Это позволит уменьшить количество бактерий на языке и неприятный запах изо рта в течение на хотя бы шесть часов.

Также в научных работах говорится, что удаление бактериального налёта с языка будет, вероятно, безопасным решением. Хотя новых исследований, связанных с чисткой языка, сейчас не так много.

Что касается выбора между скребком и щёткой, то в ходе одного из исследований разницы между ними в эффективности учёные не обнаружили. Но, возможно, скребок покажется вам всё-таки удобнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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