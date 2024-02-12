Назван главный суперпродукт для похудения
Everyday Health
Большая часть суперпродуктов содержит мало килокалорий, но много клетчатки. Это позволяет насытиться и снизить общее потребление калорий. Также некоторые такие продукты имеют в составе полифенолы и антиоксиданты, ускоряющие обмен веществ и сжигающие жир, а в овощах и фруктах много воды, которая даёт ощущение сытости без дополнительных килокалорий.
Но какой же суперпродукт можно назвать лучшим для похудения? Это яйца. Во-первых, они считаются хорошим источником высококачественного белка. Во-вторых, в них мало килокалорий, но при этом много витаминов B12, D, холина, железа, цинка. Ну и также яйца отличаются наличием жирных кислот омега-3.
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