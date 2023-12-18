Фитнес и здоровье
03:45, 18 декабря 2023
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Назван лучший для похудения фрукт

Известно, что фрукты помогают быстрее похудеть. Но какой фрукт в этом плане — лучший?

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В состав всех фруктов входит клетчатка. Это вещество помогает замедлить выброс сахара в кровоток и обеспечивает стабильный уровень глюкозы в крови. В результате у вас будет более стабильный уровень энергии. Также клетчатка хорошо насыщает.

Но какие фрукты лучше всего есть при похудении? Ответ — гранаты. И наибольшую пользу принесёт употребление их семян.

Shutterstock

Shutterstock

Вот три причины, почему для снижения веса нужно есть гранат.

В нём много клетчатки. Всего в одной чашке граната - 6 г клетчатки. Известно, что диета с высоким содержанием клетчатки лучше насыщает, уменьшает вероятность переедания, улучшает здоровье кишечника.

Он содержит мало калорий. В одной чашке зёрен граната содержится около 120 ккал.

Гранат помогает сжигать жир. Исследования показывают, что гранат благотворно влияет на уменьшение количества жира.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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