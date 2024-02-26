Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2024, 13:30
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Назван лучший вид упражнений для похудения

Джош Йорк, основатель и генеральный директор GYMGUYZ, рассказал, какие упражнения лучше остальных подходят для снижения веса.
MyFitnessPal

MyFitnessPal

Лучший вид упражнения для похудения, по мнению эксперта по фитнесу, — это высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Они позволяют сжигать множество калорий и воздействуют на различные группы мышц.

Также при снижении веса важно добавлять в программу силовые тренировки и тренировки с отягощениями.

Shutterstock

Shutterstock

Чтобы добавить HIIT в программу тренировок, подумайте, как можно в уже существующие упражнения добавить высокоинтенсивные. Например, если вы выполняете упражнения с гантелями или гирями, делайте несколько берпи на боку между каждым подходом, если вы любите заниматься на беговой дорожке, разместите сборку утяжелители и эспандеры.

Не забывайте каждые несколько минут делать перерыв и выполнять движения, задействующие разные группы мышц. Подумайте об установке таймера, который будет напоминать о HIIT.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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