Назван лучший завтрак для похудения
Миска хлопьев или батончик мюсли не слишком помогут вам насытиться утром. Лучше выбрать другое блюдо, которое готовится быстро.
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Лучшим завтраком для похудения считается парфе, приготовленное из обычного греческого йогурта, фруктов, орехов. В этом блюде есть все необходимые питательные вещества.
Вот какую пользу для похудения вы получите от фруктово-йогуртового парфе.
Много белка. В одной упаковке обезжиренного греческого йогурта - примерно 17 г белка. А это вещество очень насыщает. Для максимальной пользы выберите йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара.
Большое количество клетчатки. Её можно получить из фруктов и орехов. Нужно стремиться потреблять 25 г клетчатки ежедневно.
Незаменимые жиры. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся, например, в грецких орехах, очень полезны для здоровья. Они улучшают здоровье сердца, уменьшают воспаления.
Микроэлементы. Эти вещества способствуют выработке энергии, улучшают обмен веществ.
Удобный завтрак. Парфе можно приготовить заранее: на этой уйдёт всего несколько минут.
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