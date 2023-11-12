Назван лучший завтрак для похудения

Лучшим завтраком для похудения считается парфе, приготовленное из обычного греческого йогурта, фруктов, орехов. В этом блюде есть все необходимые питательные вещества.

Вот какую пользу для похудения вы получите от фруктово-йогуртового парфе.

Много белка. В одной упаковке обезжиренного греческого йогурта - примерно 17 г белка. А это вещество очень насыщает. Для максимальной пользы выберите йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара.

Большое количество клетчатки. Её можно получить из фруктов и орехов. Нужно стремиться потреблять 25 г клетчатки ежедневно.

Незаменимые жиры. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся, например, в грецких орехах, очень полезны для здоровья. Они улучшают здоровье сердца, уменьшают воспаления.