Названа лучшая диета для сохранения мышечной массы и силы у людей старше 65 лет
Verywell Fit
По словам Кори Линтона из Университета Саншайн-Кост в Австралии, у взрослых с более низкими значениями индекса пищевого воспаления было больше мышечной массы и силы по сравнению с теми, у кого этот индекс был выше. К такому выводу он вместе с ещё несколькими учёными пришёл в ходе проведения нового исследования.
В рамках проведённого исследования изучалась связь между здоровьем людей и их диетой. В частности, с продуктами, которые считаются воспалительными или противовоспалительными. Приняли участие в опросе 200 взрослых в возрасте от 65 до 85 лет.
Подтверждают полученные данные и австралийские рекомендации по питанию. Согласно им, в сутки нужно съедать пять порций овощей и две порции фруктов. Также сам рацион человека обязательно должен быть сбалансированным.
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