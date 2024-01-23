Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2024, 15:00
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Названа лучшая диета для сохранения мышечной массы и силы у людей старше 65 лет

В научной статье, опубликованной в журнале Nutrients, говорится, что существует связь между симптомами мышечной дегенерации и количеством воспалительных продуктов в рационе пожилых. Поэтому так важно после 65 лет обращать внимание на питание.
Verywell Fit

Verywell Fit

По словам Кори Линтона из Университета Саншайн-Кост в Австралии, у взрослых с более низкими значениями индекса пищевого воспаления было больше мышечной массы и силы по сравнению с теми, у кого этот индекс был выше. К такому выводу он вместе с ещё несколькими учёными пришёл в ходе проведения нового исследования.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

В рамках проведённого исследования изучалась связь между здоровьем людей и их диетой. В частности, с продуктами, которые считаются воспалительными или противовоспалительными. Приняли участие в опросе 200 взрослых в возрасте от 65 до 85 лет.

Подтверждают полученные данные и австралийские рекомендации по питанию. Согласно им, в сутки нужно съедать пять порций овощей и две порции фруктов. Также сам рацион человека обязательно должен быть сбалансированным.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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