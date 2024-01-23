Названа лучшая диета для сохранения мышечной массы и силы у людей старше 65 лет

В рамках проведённого исследования изучалась связь между здоровьем людей и их диетой. В частности, с продуктами, которые считаются воспалительными или противовоспалительными. Приняли участие в опросе 200 взрослых в возрасте от 65 до 85 лет.

Подтверждают полученные данные и австралийские рекомендации по питанию. Согласно им, в сутки нужно съедать пять порций овощей и две порции фруктов. Также сам рацион человека обязательно должен быть сбалансированным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.