Названо самое эффективное упражнение для похудения

Лучше всего избавиться от лишних килограммов, по словам тренера Ти Джей Ментуса, помогает силовая ходьба. Всё, что вам нужно для этого, — удобная пара обуви.

При силовой ходьбе организм изнашивается минимально, поэтому и восстанавливается он быстрее. Также вы можете совершать более длительные прогулки и сжигать больше килокалорий.