Названо самое эффективное упражнение для похудения
BetterMe
Лучше всего избавиться от лишних килограммов, по словам тренера Ти Джей Ментуса, помогает силовая ходьба. Всё, что вам нужно для этого, — удобная пара обуви.
При силовой ходьбе организм изнашивается минимально, поэтому и восстанавливается он быстрее. Также вы можете совершать более длительные прогулки и сжигать больше килокалорий.
Силовая ходьба позволяет контролировать вес без чрезмерной нагрузки на суставы и мышцы. Также существует большое количество исследований, которые связывают ходьбу с потерей веса.
Если вы стремитесь похудеть, то тренер рекомендует совершать две 30-минутные прогулки ежедневно: одну утром и одну вечером. Начинайте с быстрой пятиминутной разминки, далее шагайте в быстром темпе в течение 20 минут и постепенно в течение пяти минут снижайте темп.
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