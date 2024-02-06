Названы главные преимущества свекольного сока для здоровья
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Улучшение выносливости. Согласно одному исследованию 2017 года, длительное употребление свекольного сока помогает повысить работоспособность, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, позволяет дольше оставаться энергичным и не уставать. При этом в сочетании с кофеином этот сок может быть не таким эффективным.
Предотвращение анемии. В свекольном соке много железа, которое считается важным компонентом эритроцитов. Известно, что анемия возникает из-за недостатка в организме эритроцитов.
Поддержание когнитивного здоровья. Известно, что свекольный сок увеличивает приток крови к мозгу у пожилых. Это может стать способом предотвращения развития болезни Альцгеймера, прогрессирования когнитивных нарушений.
Источник минералов. Сок свёклы — отличный источник калия, железа, магния, марганца и других полезных минералов. Также в этом соке есть нитраты.
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