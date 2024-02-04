Названы главные преимущества яблочного уксуса для здоровья

Вот как яблочный уксус может помочь вашему организму.

Улучшение состояния кожи. Благодаря кислотности уксуса можно очистить кожу, предотвратить возникновение прыщей, высушить пигментные пятна. Яблочный уксус будет поддерживать уровень pH кожи в норме. Чтобы попробовать это, сначала промойте участок кожи как обычно, а затем промокните его ватным диском, смоченным в разбавленном водой уксусе.

Ускорение потери веса. Уксусная кислота уменьшает всасывание крахмала и замедляет пищеварение. Результаты исследований показывают, что те, кто употреблял яблочный уксус, разбавленный водой, заметили у себя снижение аппетита и сбросили около 4 кг за 12 недель. Также у них уменьшилась окружность бёдер и снизился уровень триглицеридов.

Контроль уровня сахара в крови. Результаты одного небольшого исследования продемонстрировали, что у участников, которые выпивали 2 столовые ложки яблочного уксуса, разведённого в воде, с белковой закуской перед сном (1 унция сыра), на следующее утро уровень сахара в крови был ниже, чем до этого.

Устранение неприятного запаха изо рта. Теоретически это возможно, поскольку уксус кислый и содержит минералы. Однако нужны ещё дополнительные исследования, подтверждающие этот эффект.