Названы признаки опасного для здоровья кашля

Также при кашле чаще всего выделяется густая слизь, за которой может последовать рвота. Между приступами кашля вы можете задыхаться, а из-за этих приступов лицо может сильно покраснеть и может возникнуть небольшое кровотечение под кожей или в глазах. Маленькие дети при этом ненадолго синеют, если у них проблемы с дыханием.

Со временем приступы кашля станут менее частыми и менее серьёзными. Однако может потребоваться несколько месяцев, чтобы они полностью прекратились.

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