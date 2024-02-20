Названы продукты, которые могут отсрочить старение мозга

Черника. Она богата витамином С и антиоксидантами. Также в состав этой ягоды входит много антоцианов и флавоноидов.

Яйца. Эти продукты содержат большое количество холина. Известно, что это вещество предотвращает развитие когнитивных расстройств.

Зелёный чай. Он отличается множеством флавоноидов в составе и улучшает память.

Рыба. Употребляйте её два раза в неделю, чтобы не допустить потерю памяти.