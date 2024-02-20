Названы продукты, которые могут отсрочить старение мозга
Mac's Pharmacy
Черника. Она богата витамином С и антиоксидантами. Также в состав этой ягоды входит много антоцианов и флавоноидов.
Яйца. Эти продукты содержат большое количество холина. Известно, что это вещество предотвращает развитие когнитивных расстройств.
Зелёный чай. Он отличается множеством флавоноидов в составе и улучшает память.
Рыба. Употребляйте её два раза в неделю, чтобы не допустить потерю памяти.
Овощи. Чем темнее их листья, тем больше в них антиоксидантов.
Фолиевая кислота. Некоторые исследования показали, что чем выше уровень гомоцистеина в крови у мужчин, тем значительнее у них становятся проблемы с памятью. Рацион, в котором много фолиевой кислоты, помогает мозгу быстрее обрабатывать информацию. Содержится эта кислота в чёрной фасоли, чечевице, шпинате, соевых бобах, брокколи, горохе, артишоках.
Арахис. Всего одна горсть этих орехов, если их есть ежедневно, укрепляет работу мозга, улучшает память.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.