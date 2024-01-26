Названы продукты, которые помогут быстро сбросить пару килограммов

Куриные тендеры. Выбирайте при этом нежирные куски, срезайте лишний жир и запекайте или готовьте их на гриле вместо жарки.

Несладкое яблочное пюре. Вы можете его использовать вместо растительного или сливочного масла при приготовлении выпечки.

Макаронные изделия. Берите макароны из цельнозернового зерна или бобовых. Известно, что они содержат больше питательных веществ.

Пицца. Её корочка должна быть приготовлена из цельнозернового теста. Добавляйте также в пиццу овощи, а для начинки выбирайте нежирный белок.

Масляный спрей. Благодаря этому инструменту вам будет проще контролировать количество потребляемых калорий.

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