Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 февраля 2024, 23:15
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Названы самые эффективные средства от потрескавшихся губ

Зимой у многих губы становятся сухими. По словам доцента кафедры химии и химической биологии Северо-Восточного университета Лейлы Дерави, при поиске продукта для решения этой проблемы лучше всего брать что-нибудь простое.
Thinkstock

Thinkstock

Большинство средств для губ содержат три основных компонента. Это воск, который придаёт форму, масло, создающее барьер для удержания влаги, и красящий пигмент. Также в некоторые средства для ухода за губами добавляют увлажнитель, который переносит влагу из воздуха в кожу.

Alyssa Stone/Northeastern University

Alyssa Stone/Northeastern University

Лейла Дерави рекомендует искать на прилавках средства с ланолином, разновидностью воска, выделяемого овцами. Этот продукт поможет естественным образом удерживать влагу на губах. Чем короче список ингредиентов, входящих в состав продукта, тем лучше.

Самой надёжной стратегией для защиты губ является нанесение увлажняющих средств на аквафор или вазелин, которые будут удерживать влагу.

Кроме того, употребление достаточного количества воды в течение дня тоже избавит вас от сухих губ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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