Названы самые эффективные средства от потрескавшихся губ
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Большинство средств для губ содержат три основных компонента. Это воск, который придаёт форму, масло, создающее барьер для удержания влаги, и красящий пигмент. Также в некоторые средства для ухода за губами добавляют увлажнитель, который переносит влагу из воздуха в кожу.
Лейла Дерави рекомендует искать на прилавках средства с ланолином, разновидностью воска, выделяемого овцами. Этот продукт поможет естественным образом удерживать влагу на губах. Чем короче список ингредиентов, входящих в состав продукта, тем лучше.
Самой надёжной стратегией для защиты губ является нанесение увлажняющих средств на аквафор или вазелин, которые будут удерживать влагу.
Кроме того, употребление достаточного количества воды в течение дня тоже избавит вас от сухих губ.
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