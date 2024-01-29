Названы самые известные диеты всех времён

Диета Аткинса. Она представляет собой рацион с низким содержанием углеводов. При этом вы можете выбирать, сколько углеводов в день получать: 20 г, 40 г или 100 г. Многие люди, правда, эту диету считают неустойчивой. Лия Рейтмайер, доктор медицинских наук, спортивный диетолог из Фейетвилля, Северная Каролина, не рекомендует сокращать потребление углеводов вообще, так как они являются основным источником энергии для организма.

Зональная диета. Эта диета стала популярна благодаря Дженнифер Энистон. Данный рацион предполагает, что человек будет потреблять 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров. В основе диеты — цельные продукты, а упор делается на белок и омега-3. При этом рекомендуется съедать в сутки менее одной порции зерновых и крахмалистых продуктов.

Кетодиета. Она отличается высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов. Один из минусов этой диеты состоит в том, что люди, соблюдая её, могут есть много мяса и сыра. Из-за этого они могут получать слишком много насыщенных жиров, которые повышают вероятность развития болезней сердца.

Грейпфрутовая диета. Диетологи советуют избегать подобных диет, поскольку никакой продукт не может содержать всего, что нужно организму.

Палеодиета. При соблюдении этой диеты люди получают 50% всех калорий из нежирных продуктов животного происхождения, а также из яиц, фруктов, некрахмалистых овощей, ненасыщенных жиров, небольшого количества алкоголя и воды. А вот цельнозерновые продукты, например, в этом случае есть нельзя вообще.