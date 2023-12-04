Названы самые полезные для сердца продукты
Здоровье сердца очень важно для хорошего качества жизни. Помогают в его поддержании определённые продукты.
CATERINA OLTEAN
Черника. Она улучшает здоровье сердца благодаря клетчатке, калию, фолиевой кислоте, витаминам В6, С.
Чеснок. Этот продукт эффективно регулирует кровяное давление, предотвращает инсульт, сердечный приступ. Также в нём содержится аллицин, который помогает улучшить кровоток.
Авокадо. В нём много жиров, из которых 60% - ненасыщенные. Известно, что продукты, богатые этими жирами, препятствуют развитию болезней сердца. Кроме того, полезно авокадо за счёт калия, клетчатки, фолиевой кислоты в его составе.
Кизил. Ягоды этого растения содержат много калия. Это вещество регулирует кровяное давление, поддерживает здоровье сердца, устраняет причины сердечного приступа, препятствует закупорке сосудов.
Фундук. В нём множество мононенасыщенных жиров и омега-3. Благодаря употреблению этого ореха вы приведёте в норму уровень холестерина, снизите вероятность развития болезней сердца.
Томаты. Для здоровья сердца полезны клетчатки, калий, витамин С. Помимо этого, антиоксиданты ликопин и бета-каротин снижают уровень холестерина, а также кровяное давление.
Шпинат. Употребление шпината приводит к улучшению свёртываемости крови, защищает от закупорки кровеносных сосудов. Также это растение приводит в норму артериальное давление.
Яблоки. Они содержат много антиоксидантов, клетчатки. За счёт этого яблоки снижают уровень холестерина в крови, защищают от болезней сердца. Полезно также употреблять эти фрукты натощак.
Чечевица. Фолиевая кислота в этом продукте помогает организму в образовании эритроцитов и защищает сердце от болезней. Такими же свойствами обладают железо, витамин В1. Употребление чечевицы помогает, кроме того, снизить уровень вредного холестерина, регулирует кровяное давление.
Овёс. За счёт бета-глюкана он снижает «плохой» холестерин в крови, препятствует развитию болезней сердца. Также в состав овса входит витамин С, который защищает от инсульта, сердечного приступа.
Зелёный чай. Защитить здоровье сердца помогают флавоноиды, антиоксиданты. При регулярном употреблении этого напитка снижается уровень общего холестерина и «плохого» холестерина. Исследования показывают, что зелёный чай снижает вероятность образования тромбов, уменьшает всасывание холестерина.
Оливковое масло. В его состав входят мононенасыщенные жиры, помогающие держать под контролем уровень холестерина, снижают вероятность развития болезней сердца. Снижают уровень «плохого» холестерина также полифенольные соединения в оливковом масле.
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