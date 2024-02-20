Названы самые полезные для здоровья виды бобовых
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Чёрная фасоль. По данным исследования, опубликованного в журнале Nutrients, включение чёрной фасоли в обычную западную диету помогает контролировать инсулин, снижать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с метаболическим синдромом. В другой научной работе говорится, что в бобах более тёмного цвета содержится больше антиоксидантов и растительных соединений полифенолов.
Нут/фасоль гарбанзо. В отчёте, опубликованном в Nutrients, отмечается, что любители нута потребляют больше витаминов Е, А и С, а также фолиевой кислоты, магния, железа и полезных жиров.
Белая фасоль. Такая фасоль содержит много белка, калия, магния. Калий помогает контролировать артериальное давление, предотвращает образование камней в почках и улучшает здоровье костей. Магний же защищает от болезней сердца, диабета 2 типа, астмы и остеопороза.
Люпиновая фасоль. В ней не так много клетчатки (около 2 г на порцию), но зато она богата белком (около 13 г на каждые ½ стакана).
Фасоль пинто. Из неё вы получите белок, клетчатку, железо, селен. Известно, что регулярное потребление достаточного количества селена защищает от болезней сердца, заболеваний щитовидной железы и их осложнений, снижения когнитивных функций и даже некоторых видов рака.
Соевые бобы. От других бобов их отличает то, что они считаются полноценным белком. То есть они содержат все незаменимые аминокислоты.
Военно-морская фасоль. Её рекомендуют добавлять в рацион для получения большего количества клетчатки, белка и витаминов группы B.
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